14/04/2026 10:06

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 霍爾木茲海峽石油運輸量銳減至每日200萬至300萬桶

▷ 中東衝突導致每日1000萬桶石油停產，油價升至每桶120美元

▷ 施羅德投資指停火協議後需船運激增才能緩解危機 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道14日專訊》施羅德投資能源基金經理Malcolm Melville指，中東局勢為2026年首季油價帶來極其重大的影響。霍爾木茲海峽近乎完全封鎖令能源運輸受到前所未見的嚴重干擾。該海峽的正常石油運輸量為每日2000萬桶，現已銳減至每日200萬至300萬桶，當中大部分是伊朗運往中國的石油。由於無法出口石油，產油國首先填滿了國內的儲存設施，當庫存爆滿後便不得不停止生產。截至目前，市場上已停產達到每日1000萬桶。此數字低於衝突前經海峽運輸的總量，是由於部分國家（尤其是沙特阿拉伯）已利用管道繞過該海峽。運輸中斷已推動油價升至每桶約120美元，中東原油及成品油的交易價格更創下歷史新高。以新加坡航空燃油為例，其價格一度觸及每桶220美元，遠高於衝突前的82美元水平。截至4月8日，伊朗與美國似乎已從更大規模的毀滅邊緣退後一步，同意為期兩周的停火並重開霍爾木茲海峽。目前雙方均宣稱在是次衝突中獲勝。*通過海峽船隻數量須激增，市場才會相信危機結束*局勢錯綜複雜且變幻莫測，但仍有幾點是明確的。未來兩周內，通過海峽的船隻數量必須激增，市場才會相信危機已經結束。鑑於戰前船隻數量約為130至150艘，若僅增至20至30艘是不足夠的。假如船隻數量能回升至戰前水平的75%（考慮到目前有部分以往未全速運作的管道投入使用），這將代表運輸流量已接近恢復正常。然而，即使航運水平能迅速恢復，但考慮到每日停產約1000萬桶，加上部分設施受損，產量水平需要數周甚至數月才能復原。這代表近期交付的原油價格，難以迅速回落至衝突前水平。產量何時恢復的不確定性應會為油價帶來支持。此外，任何談判的結果均是未知之數；過去兩輪談判均以失敗告終，無法保證這次能夠成功。*能源供應系統脆弱性凸顯，重建戰略儲備將支持油價*長遠來看，這次衝突凸顯了能源供應系統的脆弱性，以及許多國家策略性儲備的匱乏；這對油價而言是長線利好因素。單是美國的戰略石油儲備(SPR)，便需要以每日100萬桶的速度持續買入18個月，才能使其儲備量回復至正常水平。鑑於過去數年全球石油日均需求增長為100萬桶，這代表需求將會顯著增加。不知道美國會否以此速度補充策略性石油儲備，但這次衝突已凸顯了許多國家的脆弱處境。亞洲和歐洲國家在這次事件中受影響更大，其石油儲備有限，若它們在未來數年設法解決此問題，亦不足為奇。這些長線因素應會在中期為油價提供支持。*伊朗轉為親西方機會不大，油價長線水平已提高*對石油市場而言，最看淡的情況是完全解除對伊朗的所有制裁，同時俄羅斯亦不受制裁。若市場相信伊朗擁有一個親西方的政府，那麼中東風險溢價將會蒸發。屆時石油的未來供應前景將顯著改善，這是由於伊朗有能力增加供應，而委內瑞拉並無法做到。然而，儘管有關於伊朗政權更替的討論，但新政權看來只是前政權的年輕版，而且他們現在更了解自身對霍爾木茲海峽的控制力，以及此舉可能帶來的影響。任何和平協議的達成，似乎更多是出於美國希望轉移焦點處理其他事務，而非伊朗政權出現了真正的改變。這代表即使達成更長期的停火協議，油價在一段時間內仍會反映中東風險溢價。施羅德投資將繼續因應中東衝突的演變而調整投資策略。無論結果如何，相信除非伊朗轉為一個親西方的國家（此情況出現的機會不大），否則在所有其他情景中，這些事件都已將油價的長線水平提高。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。