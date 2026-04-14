14/04/2026 15:14

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資指2026年市場表現分化

▷ 固定收益偏好歐洲及澳洲市場

▷ 科技七巨頭分化加劇，資本開支差距擴大 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道14日專訊》施羅德投資多元資產收益主管Dorian Carrell指，投資市場在一股審慎樂觀的氣氛下踏入2026年。1月份市場情緒的特點是分散投資，而非熱情高漲；而地緣政治及政策不確定性、熾熱的資本開支以及對估值的審慎態度，這三者奇妙地組合起來成為本季至今的顯著特徵。在這個異常動盪多變的背景下，施羅德投資始終專注於估值合理、預期務實、基本面正在改善的地區、行業板塊和證券。*美國控制通脹恐非易事，固定收益偏好歐洲澳洲*多個主要市場目前似乎正承受著估值與預期偏高的不利組合所帶來的困擾。鑑於估值最高的市場偏向美股，下一任聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)的提名為部分投資者帶來了信心。雖然聯儲局的獨立性所面臨的即時威脅似乎有所減弱，但未來減息的步伐、國會的審批時間表，以及他過往對量化緊縮和維持資產負債表紀律的偏好會否重現，仍然存在不確定性。雖然由所謂「Warsh周期」(Warsh Cycle)引發的動盪可能最終只是雜音，但在名義增長達7%至8%的經濟體中，基於AI生產力提升的預期而斷定減息是必然之舉，這種看法至少可以說是相當大膽。在一個產能已然受限的經濟體中控制通脹，恐怕並非易事。隨著美國進一步傾向放寬貨幣政策環境，歐洲和澳洲則繼續奉行較傳統的政策，這解釋了施羅德投資在固定收益領域偏好後兩者的原因。*創新參與者表現分化擴大，投資者開始失去耐性*在企業層面，創新依然是一股強大力量，但其影響已變得更具選擇性。儘管AI廣告業務勢頭轉強以及變現路徑更清晰，讓大型科技股部分領域的投資者感到安心，但飆升的資本開支（總額超過6000億美元），以及部分略為遜色的雲端業務業績，凸顯了主要參與者之間的分化。一如過去的創新周期，領先者的範圍正在收窄，而表現分化則在擴大。科技七巨頭(Mag 7)的分化已更為顯著，它們不再被視為單一板塊進行交易，預期這趨勢於2026年將會加劇。例如，這些公司的建議資本開支範圍由約130億美元一直到高達2000億美元，凸顯了資產較輕和資產較重商業模式之間的差距正在擴大。大型科技股的舉證責任似乎已經轉移，投資者對任何遜於卓越的增長表現都幾乎失去耐性。這反映了一種更廣泛的市場重新校準：集中的領先股和長存續期增長型資產雖仍具影響力，但已不再是無可匹敵。簡而言之，隨著回本期變得更長、更不確定，投資者的耐性就如高山上的空氣一樣，開始變得稀薄。*重視基本面和資產負債表穩健程度，堅守估值紀律*上述的政策與企業層面的分歧正帶動各市場的表現分化，代表基本面和資產負債表的穩健程度，其重要性已日益超越單純的市場整體持倉。投資市場波動持續在全球帶來廣泛的投資機會，這為精細的子資產配置和證券選擇創造了非常有利的環境。展望未來，1月份已為2026年定下基調：在一個日益碎片化的世界中，分化將成為主題。資金流動性依然充裕，但市場的領先地位正變得分散。政策路徑分歧，商業模式面臨重新評估，而在務實的增長前景下，堅守估值紀律是成功的關鍵因素。在這種環境下，擴闊投資寬度不僅是一個主題，更是必要的。2026年在投資上的成功，或將較少取決於預測宏觀經濟狀況，而更多地取決於能否建立一個能夠避免不必要「高處」風險、善用表現分化，並在不依賴任何單一投資主題的情況下，實現實質收益的投資組合。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。