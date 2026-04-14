14/04/2026 10:21

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國威脅封鎖霍爾木茲海峽，伊朗核計劃未進展

▷ 以色列襲擊黎巴嫩境內目標，伊朗強調停火協議

▷ 上周三及周四市況現正面反應，美元轉弱 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道14日專訊》景順全球研究主管Benjamin Jones指，中東局勢出現耐人尋味的轉變，美國現時似乎成為限制船隻通過霍爾木茲海峽的一方。美國總統特朗普威脅，於華盛頓時間周一（13日）早上起對該海峽實施封鎖。美方官員指，原因在於伊朗核計劃的前景未見進展。與此同時，以色列繼續襲擊黎巴嫩境內與真主黨有關的目標，而伊朗則強調停火協議範圍同樣涵蓋黎巴嫩。*若局勢緩和市場或重返既有趨勢，央行加息預期降溫*市場對某種形式「和平紅利」的憧憬，令上周三（8日）及周四（9日）市況出現非常正面的反應。3月份受創最重的板塊反彈最為顯著，美元亦告轉弱。這印證了景順的觀點：一旦緊張局勢緩和，市場很可能重返衝突前的既有趨勢，即非美國市場跑贏大市，美元走弱。因此，中期看法維持不變。市場預期歐洲央行及英倫銀行仍會加息，但預期加息次數少於3月底時的預測。未來數月通脹數據或繼續走高，正如上周美國通脹數據所顯示的狀況。除非通脹預期顯著上升，否則各國央行不會啟動新一輪加息。至今為止，通脹預期仍處於景順所界定的央行「舒適區」之內。*過度防守部署未必有利投資組合，仍較看好非美國市場*儘管中東武裝衝突已有所降溫，但降級幅度以及貿易流通何時恢復仍欠明朗，從經濟角度來看，整體仍大致維持現狀。更關鍵的是東西向的數據：若停火破裂，或伊朗選擇恢復軍事行動，航運公司是否會主動進入波斯灣並冒著被困的風險？在經濟及金融市場層面，這將是未來最需要關注的因素。景順預期本周初風險資產將再度承壓，油價亦可能上行。然而，在4月底前，整體市況逐步改善的機會仍然較高。過去一周的表現顯示，過度防守的部署未必有利於投資組合，而風險資產在利好消息刺激下仍具反彈潛力。因此，仍認為應對策略是保持審慎，同時繼續參與市場，而非過度堅持單一觀點。展望今年餘下時間，依然較為看好非美國市場，並預期美元走弱，但過程料未必一帆風順。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。