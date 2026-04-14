14/04/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升64點子，止兩連跌報6.8593，創逾三年高
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8593，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，上個交易日報6.8657。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8593
|-64.00
|1歐元/人民幣
|8.0456
|+442.00
|100日圓/人民幣
|4.2970
|+31.00
|1港元/人民幣
|0.8758
|-6.70
|1英鎊/人民幣
|9.2380
|+616.00
|1澳元/人民幣
|4.8501
|+396.00
|1紐元/人民幣
|4.0095
|+321.00
|1新加坡/人民幣
|5.3750
|+141.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7284
|+820.00
|1加元/人民幣
|4.9572
|+188.00
|1人民幣/林吉特
|0.5799
|+6.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1502
|-1087.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3958
|-264.00
|1人民幣/韓元
|216.5000
|-78.00