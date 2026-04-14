14/04/2026 08:58

【中東戰火】王毅與巴基斯坦外長通話：停火局勢脆弱，全力避免戰端重啟

《經濟通通訊社14日專訊》據《新華社》報道，4月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。王毅表示，當前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵轉折階段。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易停火勢頭。國際社會應繼續加大勸和促談努力，旗幟鮮明反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。



王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊臨時停火並主辦伊斯蘭堡會談，發揮了公正平衡的斡旋作用。他還指出，中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，體現了國際社會促和共識，仍可成為解決問題的努力方向。中方樂見巴方發揮更大作用，願同包括巴方在內國際社會一道，繼續為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。



達爾則全面介紹了巴方斡旋伊朗與美國接談情況，並感謝中方促和努力，願同中方密切溝通協作，共同為實現地區和平發揮積極作用。(wn)