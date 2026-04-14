14/04/2026 15:39

【中東戰火】美方封鎖伊朗港口，中國外交部：激化矛盾，危險且不負責任

《經濟通通訊社14日專訊》美國方面針對伊朗港口及霍爾木茲海峽的海上封鎖令已於香港時間周一（13日）晚10時正式生效。特朗普警告，美軍將對任何企圖突破封鎖線的伊朗快速攻擊艇採取致命打擊。在今日的中國外交部例行記者會上，有記者問及此事時，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，在相關方已達成臨時停火安排的情況下，美方加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，只會激化矛盾，加劇局勢緊張，破壞本就脆弱的停火局面，並進一步衝擊海峽通行安全，這是危險和不負責任的行為。



中方認為，只有實現全面停火止戰，才能從根本上為緩和海峽局勢創造條件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦對話和談大方向，以實際行動推動地區局勢緩和，盡早恢復海峽通行正常。



另外，有記者問及美伊談判。郭嘉昆表示，當前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵階段。相關方應恪守臨時停火安排，堅持通過政治外交途徑化解爭端。中方將與國際社會一道，繼續勸和促談，為中東地區早日恢復和平穩定作出努力。(jq)