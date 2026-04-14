14/04/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市升134點子報6.8204

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8593，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱水平則擴至420點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開134點子，報6.8204，上個交易日即期匯率收盤報6.8338。



美國總統特朗普表示伊朗仍希望達成協議，這一言論提振了市場風險偏好。中金公司報告指出，人民幣受外匯市場韌性與穩匯率政策的支撐，預計仍將延續偏強震盪、整體平穩的運行格局。



平安銀行觀點認為，目前人民幣資金寬裕加上人行中間價較市場預測值弱，人民幣維持小幅升值的概率較大；人民幣匯率繼續在合理均衡水平上的基本穩定，短期整體波動區間預計將在6.80-6.85。(jq)