14/04/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升174點子報6.8164，創逾三年高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8164，較上個交易日4時30分收盤價升174點子，創2023年2月10日以來逾三年新高，全日在6.8156至6.8235之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升48點子，報6.8134。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8593，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱水平則擴至420點。



市場人士表示，美伊對話仍在繼續的消息提振市場風險情緒，人民幣獲益走升。他們並指出，儘管中東局勢不確定性仍很大，但市場對中國經濟基本面保持樂觀，人民幣中期前景依然向好，客盤結匯需求可維持逢高結匯的操作思路。



建行金融市場部匯率交易團隊報告認為，中國經濟基本面良好，貿易順差持續擴大，中長期看人民幣升值的底層邏輯沒有改變，短期地緣政治等因素可能會造成擾動；預計年內人民幣將維持溫和偏強、雙向波動態勢，4月主要波動區間為6.75-6.93。(jq)