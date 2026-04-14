14/04/2026 09:01

【ＡＩ】英特爾股價創下有史以來最佳九日表現，單月漲40%

《經濟通通訊社14日專訊》英特爾股價周一（13日）收高4.52%，連續第九個交易日上漲。根據道瓊斯市場數據，這是該股有史以來表現最好的九日連漲。



不過，瑞銀分析師蒂阿爾庫里表示：「考慮到該股在過去一個月裏已經上漲約40%，這是否足以推動股價繼續走高，是個更難回答的問題。」



阿爾庫里稱，英特爾目前的股價約為2030年樂觀情境下普遍預期的20倍，在他看來，這「顯示目前水準的上漲空間有些有限」。



儘管如此，阿爾庫里表示，英特爾即將發布的14A工藝節點製程設計套件將是一個關鍵的代工業務催化劑。他預計英特爾的股價在今年餘下時間將「偏向上行」。(rc)