14/04/2026 11:42

【風雲人物】馬斯克入駐TikTok並發布首條影片，暢談「向星辰進發」

《經濟通通訊社14日專訊》擁有社交平台X的億萬富豪馬斯克進軍TikTok，一個名為@elonmusk的TikTok認證帳戶，於當地時間上周三（8日）首次在網站上發布一則影片。



影片中，馬斯克暢談未來，並剪輯他旗下公司SpaceX和特斯拉(US.TSLA)的成就和宣傳素材。影片標題為「Ad Astra」，這是一句拉丁文，意為「向星辰進發」。



這段影片不僅展示了SpaceX和特斯拉的宣傳素材，也展示了馬斯克的腦機介面公司Neuralink，以及隧道挖掘新創公司Boring Company的宣傳素材。這段長超過一分鐘的影片已被觀看超過210萬次。馬斯克似乎並未在X平台上分享過這段影片。



此外，最近，Instagram上出現一個用戶名為@elonmusk的帳戶，該帳戶帶有認證標記，有近1.8萬粉絲，但暫時尚未發布過任何內容。(rc)