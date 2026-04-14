14/04/2026 09:09

【外圍經濟】新加坡金管局上調匯率區間斜率，首季經濟萎縮0.3%

《經濟通通訊社14日專訊》新加坡金融管理局周二（14日）在聲明中表示，將小幅提高新元名目有效匯率政策區間的升值步調，區間的寬度和中點將維持不變。金管局預估2026年核心通脹率為1.5%-2.5%。



此外，根據周二公布的初步預估數據，新加坡1-3月國內生產總值（GDP）按年增4.6%。相較之下，第四季增幅修正為5.7%，媒體調查預測的增幅為5.7%。經季節性調整後，第一季該國經濟季萎縮0.3%。相比之下，第四季修正後為季增1.3%，而調查的預估為萎縮0.75%。



新加坡貿易與工業部表示：「雖然2026年第一季GDP增長保持韌性，但2月底開始的美以伊衝突可能會在未來幾個季度對經濟活動構成壓力。」(rc)