14/04/2026 13:25

【國際要聞】Lululemon因永久性化學物質問題遭美國德州調查，公司表示已停用

《經濟通通訊社14日專訊》美國德州檢察長正對運動服飾公司Lululemon展開調查，因該公司涉嫌在運動裝備中使用「永久性化學物質（PFAS）。」不過，Lululemon表示，已於兩年多前停止使用這種化學物質。



檢察長帕克斯頓辦公室周一（13日）在聲明中表示，將審查Lululemon的限用物質清單、檢測規程和供應鏈實踐，以確定產品是否符合聲明的安全標準。



Lululemon的發言人表示，該公司產品中不使用PFAS。她稱，公司以前曾在耐用防水服裝中使用過這些化學品，但這部分產品只佔其所售產品的一小部分。截至2024年1月，公司已逐步淘汰這些化學品的使用。公司正配合德州檢察長辦公室的工作，提供所要求的文件。



資料顯示，PFAS化學物質不會在環境中分解，並會在人體內積聚，可能導致癌症和不育等健康問題。自1940年代以來，PFAS一直被用於各種消費品，從服裝、化妝品到食品包裝和不沾鍋具，通常用作防水或防污的光滑塗層。(rc)