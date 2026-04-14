14/04/2026 13:22

【國際要聞】加拿大執政黨在國會過半數，有利總理卡尼推進能源和貿易議程

《經濟通通訊社14日專訊》加拿大總理卡尼的自由黨贏得兩場關鍵的特別選舉，從而在議會下議院確保多數席位，政府將能夠更快地推進以擴大能源出口，以及減少對美國的依賴為中心的經濟議程。



加拿大廣播公司的早期預測顯示，自由黨贏得多倫多的University-Rosedale選區，以及Scarborough Southwest選區。



在贏得多倫多這兩個選區後，自由黨目前在眾議院擁有超過一半的席位。令卡尼更容易通過重大立法，並為他優先考慮的經濟政策掃清障礙，其中包括增加國防開支以及建設大型基礎設施項目。



這是自2019年以來加拿大的某個政黨首次獲得眾議院多數席位，使得政府成為多數派政府。(rc)