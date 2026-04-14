14/04/2026 14:26

【外圍經濟】聯儲局將每月購買250億美元國庫券，縮減幅度超出預期

《經濟通通訊社14日專訊》聯儲局周一（13日）表示，將每月購買約250億美元的國庫券，縮減幅度超乎預期。



根據紐約聯邦儲備銀行官網，其公開市場操作部門計劃，在截至5月13日的一個月期間進行準備金管理相關購買操作，同時還計劃在同一時期內開展約155億美元的再投資購買。



華爾街策略師先前預計，聯儲局在退出去年年底啟動的國庫券購買計劃時將更為緩慢謹慎。道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：「考慮到聯儲局曾表示會逐步縮減購買國庫券的規模，這一節奏無疑快於市場預期。」



聯儲局2025年底突然停止縮表，轉而透過購買一年內到期的短期國債，以充實金融體系準備金。(rc)