26,132.31
+259.99
(+1.00%)
4,044.21
+17.58
(+0.437%)
4,712.57
+11.29
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+414.8500
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15/04/2026 09:05
美匯指數報98.134，美國3月PPI按年升4%創3年高仍低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.134
|98.124
|0.010
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.90/94
|158.73/77
|158.77/81
|歐元/美元
|1.1791/95
|1.1796/00
|1.1796/18
|英鎊/美元
|1.3569/73
|1.3573/77
|1.3566/57
|美元/瑞郎
|0.7811/15
|0.7808/12
|0.7808/12
|美元/加元
|1.3766/70
|1.3765/69
|1.3767/71
|澳元/美元
|0.7122/26
|0.7127/31
|0.7125/29
|紐元/美元
|0.5901/05
|0.5901/05
|0.5900/04
|美元/人民幣
|6.8156/60
|6.8156/60
|6.8156/16
|美元/港元
|7.8340/44
|7.8335/39
|7.8334/38
上述報價只供參考用