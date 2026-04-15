15/04/2026 09:23

【中東戰火】伊朗戰火47天，逾萬美軍封鎖海灣，稱首24小時防線未被突破

《經濟通通訊社15日專訊》伊朗戰事至周三（15日）已持續47天，雖然消息指美伊最快可在周五（16日）重啟和談，但美軍持續推進對波斯灣及出海口的封鎖行動



美國中央司令部周二（14日）表示，已正式啟動針對伊朗港口的全面海上封鎖，切斷進出波斯灣及阿曼灣的海上交通。



在封鎖令生效的最初24小時內，防線未有被突破；期間有6艘商船遵從美軍指令，掉頭折返位於阿曼灣的伊朗港口。



是次封鎖行動規模龐大，共動員超過一萬名海軍、海軍陸戰隊及空軍人員，並配備十多艘軍艦及數十架軍機執行任務。



*特朗普：「戰爭非常接近結束」*



與此同時，美國總統特朗普稱，戰事接近尾聲。他在接受霍士新聞採訪時稱，與伊朗的戰爭「非常接近結束」。



聯合國秘書長古特雷斯表示，美伊談判有望重啟。沙特阿拉伯、埃及、巴基斯坦三國外長將於本周會晤土耳其外長，討論向伊朗提交的相關提議。(jf)