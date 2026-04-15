15/04/2026 11:49

【中東戰火】特朗普砲轟意大利總理梅洛尼，稱她辜負了美國

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普周二（14日）在接受一家意大利報紙採訪時，公開批評意大利總理梅洛尼，說她缺乏勇氣，辜負了美國。



立場右傾的梅洛尼，此前自稱為特朗普的堅定支持者，但在特朗普對伊朗開戰後，她便保持距離，並於周一（13日）公開批評特朗普抨擊教皇的言論，稱這種口頭攻擊「不可接受」。



梅洛尼早前拒絕了美國使用西西里的一處基地，來執行針對伊朗的作戰行動。周二，她又凍結了與以色列的一項軍事合作協議，試圖與中東戰爭保持距離。



特朗普在接受採訪時回應稱，梅洛尼無視伊朗核威脅，「與我原本以為的非常不同」，並指責她拒絕協助重新開放霍爾木茲海峽。說：「我對她感到震驚。我原以為她很有勇氣。我錯了。」



梅洛尼是唯一出席特朗普2025年就職典禮的歐洲領導人，就在一個月前，特朗普還曾稱贊她是「一位偉大的領導人」。(jf)