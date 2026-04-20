15/04/2026 09:43

【滙豐投資峰會】陳茂波：香港經濟表現良好，今年首兩個月香港商品出口仍錄得雙位數增長

《經濟通通訊社15日專訊》財政司司長陳茂波出席滙豐全球投資峰會時表示，目前香港經濟表現良好，並對此充滿信心，三大增長引擎，出口、服務業、商品貿易均表現非常良好，私人消費持續穩健，私人投資亦在增加，儘管面對貿易戰，香港商品出口在今年首兩個月仍錄得雙位數增長，亦觀察到，工業家和貿易商已將其產業鏈和供應鏈轉移至東南亞，故在面對貿易戰，香港在某種程度上從中受益。



他續指，在目前的地緣政治環境下，香港股市表現非常良好，IPO管道非常強勁，目前管道中還有超過500家公司正在排隊上市，即使在IPO市場之外，當資產及財富管理、綠色金融，甚至數碼資產領域，都非常蓬勃發展，表現出色。



他指出，要實現快速增長，基礎是確保金融穩定與安全。在目前的地緣政治環境下，必然會有波動，需要加以管理，並指最好的防禦不僅是建立緩衝和引入監察，而是透過增長、提升競爭力和規模，讓香港日益成為重要的全球金融中心，並直言：「如果你想投資未來，就投資香港」。(bn)