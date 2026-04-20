15/04/2026 14:32

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▷ 香港固定收益及貨幣交易具發展潛力

▷ 香港匯率制度連結美元與離岸人民幣 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)投資聯席首席投資官Bob Prince出席匯豐全球投資峰會時表示，過去數年亞洲市場表現優於全球其他地區，該行目前仍「稍微超配」亞洲配置。他特別點出香港在固定收益及貨幣交易領域擁有巨大發展機會，認為香港有望成為世界的貨幣交易中心。Bob Prince指出，過去幾年亞洲與西方經濟環境截然不同。亞洲地區在疫情後出現通脹放緩及經濟疲弱，風險溢價被提高，但並無通脹問題，決策者有餘地透過流動性支持經濟。他解釋：「當市場具備高風險溢價、低通脹和寬鬆政策時，就是資產表現良好的要素。」因此橋水在風險平價基礎上，對亞洲相對於世界其他地區保持適度有利的看法，並稍微超配亞洲。目前該行在亞洲各經濟體之間保持平衡，但稍微偏向股票，因為利率已下降不少。對比之下，Bob Prince形容美國、歐洲及西方國家在應對疫情時採取印鈔與財政刺激，產生巨大通脹周期，導致經濟過熱、通脹和貨幣緊縮，對資產不利。他指出，目前全球大多數投資組合基於市值指數，美國股市市值已佔全球70%，意味每流入股市一美元，需有70美分投向美國才能維持現狀。這種極度集中的配置，令投資組合即使面對單一事件也會變得脆弱。Bob Prince特別提到，香港擁有巨大潛力。去年金管局發布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，橋水曾與金管局合作研究，發現亞洲的固定收益和貨幣交易領域非常不發達，完全無法與倫敦或紐約相比。他認為，亞洲特別是香港擁有巨大的發展機會--一旦固定收益和貨幣交易市場成熟，資本市場活動將大幅增加，帶動整個地區的經濟增長與穩定，甚至推動人民幣國際化。*香港獨特匯率制度+黃金比特幣交易，可成世界貨幣交易中心*Bob Prince指出，香港擁有離岸人民幣市場，離岸人民幣與在岸有固定匯率，同時港元與美元掛鈎，使香港成為全球唯一與兩大經濟體（美國及中國）都有固定匯率聯繫的經濟體。加上香港正在發展黃金交易及比特幣交易，香港可以成為世界的貨幣交易中心。他強調，香港最強大的角色在於輻射全亞洲。人民幣融資可以成為全亞洲金融活動的重要組成部分。亞洲經濟體與中國經濟及中國貨幣政策利率結構緊密相關，亞洲企業以人民幣融資並採用人民幣利率，將能實現更好的資產負債匹配。(ul)