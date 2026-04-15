15/04/2026 17:19

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▷ 審核36份申請耗時6個月，僅兩家獲批

▷ 陳維民指各地漸共識數字資產須監管 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》金管局副總裁陳維民出席滙豐全球投資峰會時表示，香港在穩定幣領域屬先行者，發展必須謹慎。他透露，當局花了約6個月時間審核首批36份申請，最終僅兩個申請獲發牌照，強調須確保發行人具備可行的業務用例及全面的風險管理能力。陳維民指出，香港上周剛發出首批兩張穩定幣發行人牌照。作為先行者，必須根據法律標準逐一檢視申請，確保發行人符合要求。更重要的是，希望持牌人擁有可行的用例，業務能持續發展，並為企業及個人創造價值。同時，持牌人必須具備管理各種風險的能力，包括維持掛鈎與穩定機制、儲備管理、私鑰安全、反洗錢及操作風險等。陳維民認為，數字資產相關監管將趨向清晰。歐美、亞洲等不同司法管轄區的監管機構正陸續制定框架，一個共識正在形成--數字資產必須有監管。他指出，監管角色除了與私營機構合作推動產業發展，更要及早識別及介入風險。陳維民介紹，金管局的Ensemble項目匯聚銀行、監管機構、基礎設施及科技公司等持份者，共同找出金融系統中的痛點、解決方案及風險。目前已完成20個用例的檢視，私營機構在塑造監管框架及生態系統方面扮演著非常重要的角色。同場的歐洲清算銀行行政總裁Valerie Urbain表示，今年是數字資產領域走出「概念」階段、進入更大規模試驗的關鍵一年。該行正與法國央行合作推動歐元商業票據代幣化。她強調，要邁向下階段並推動市場轉型，必須加強合作，共同促進代幣化與數字資產的進一步發展。不過，她亦指出，在保障市場穩定與推動創新之間取得平衡並不容易，這也是歐洲監管機構經常關注的問題。(ul)