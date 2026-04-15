15/04/2026 09:45
《異動股》紐油曾穿90美元，原油ETF跌3%油股全線挫
《經濟通通訊社15日專訊》F三星原油期(03175)現價跌3.1%，報9.66元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.8%。該股成交約49萬股，涉資473萬元。
自霍爾木茲海峽改由美國主導以來，市場對原油供應轉趨樂觀，隔晚油價進一步急挫，紐約期油自97美元水平急插，歐美時段已跌至91美元附近。亞洲時段展開後進一步受壓，更一度閃穿90美元，低見86.96美元見逾半個月新低。
油股全線受挫；中海油(00883)跌3.6%，報25.64元；中石油(00857)跌2.7%，報10.62元；中石化(00386)無升跌，報4.62元；山東墨龍(00568)跌5%，報8.22元；中石化油服(01033)跌4.6%，報0.83元；聯合能源(00467)跌1.9%，報0.53元；達力普控股(01921)跌2.6%，報5.91元。
現時，恒生指數報26096，升224點或升0.9%，主板成交近358億元。國企指數報8752，升81點或升0.9%。恒生科技指數報4939，升87點或升1.8%。
自霍爾木茲海峽改由美國主導以來，市場對原油供應轉趨樂觀，隔晚油價進一步急挫，紐約期油自97美元水平急插，歐美時段已跌至91美元附近。亞洲時段展開後進一步受壓，更一度閃穿90美元，低見86.96美元見逾半個月新低。
油股全線受挫；中海油(00883)跌3.6%，報25.64元；中石油(00857)跌2.7%，報10.62元；中石化(00386)無升跌，報4.62元；山東墨龍(00568)跌5%，報8.22元；中石化油服(01033)跌4.6%，報0.83元；聯合能源(00467)跌1.9%，報0.53元；達力普控股(01921)跌2.6%，報5.91元。
現時，恒生指數報26096，升224點或升0.9%，主板成交近358億元。國企指數報8752，升81點或升0.9%。恒生科技指數報4939，升87點或升1.8%。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|F三星原油期(03175)
|9.66元
|跌3.11%
|中海油(00883)
|25.64元
|跌3.61%
|中石油(00857)
|10.62元
|跌2.66%
|中石化(00386)
|4.62元
|無升跌
|山東墨龍(00568)
|8.22元
|跌4.97%
|中石化油服(01033)
|0.83元
|跌4.60%
|聯合能源集團(00467)
|0.53元
|跌1.85%
|達力普控股(01921)
|5.91元
|跌2.64%
|中煉化(02386)
|6.39元
|跌1.08%
|百勤油服(02178)
|0.229元
|跌8.03%
|MI能源(01555)
|0.035元
|跌5.41%