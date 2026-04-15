15/04/2026 09:45

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) F三星原油期(03175) 9.66元 跌3.11% 中海油(00883) 25.64元 跌3.61% 中石油(00857) 10.62元 跌2.66% 中石化(00386) 4.62元 無升跌 山東墨龍(00568) 8.22元 跌4.97% 中石化油服(01033) 0.83元 跌4.60% 聯合能源集團(00467) 0.53元 跌1.85% 達力普控股(01921) 5.91元 跌2.64% 中煉化(02386) 6.39元 跌1.08% 百勤油服(02178) 0.229元 跌8.03% MI能源(01555) 0.035元 跌5.41%

《經濟通通訊社15日專訊》F三星原油期(03175)現價跌3.1%，報9.66元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.8%。該股成交約49萬股，涉資473萬元。自霍爾木茲海峽改由美國主導以來，市場對原油供應轉趨樂觀，隔晚油價進一步急挫，紐約期油自97美元水平急插，歐美時段已跌至91美元附近。亞洲時段展開後進一步受壓，更一度閃穿90美元，低見86.96美元見逾半個月新低。油股全線受挫；中海油(00883)跌3.6%，報25.64元；中石油(00857)跌2.7%，報10.62元；中石化(00386)無升跌，報4.62元；山東墨龍(00568)跌5%，報8.22元；中石化油服(01033)跌4.6%，報0.83元；聯合能源(00467)跌1.9%，報0.53元；達力普控股(01921)跌2.6%，報5.91元。現時，恒生指數報26096，升224點或升0.9%，主板成交近358億元。國企指數報8752，升81點或升0.9%。恒生科技指數報4939，升87點或升1.8%。(hc)