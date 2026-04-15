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15/04/2026 15:10
歐元兌美元報1.1805，拉加德指歐元區經濟已偏離基準面暫不傾向加息
美匯指數
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|美元/人民幣
|6.8177/52
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|6.8156/16
|美元/港元
|7.8363/06
|7.8373/77
|7.8334/38
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