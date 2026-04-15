15/04/2026 10:45

【滙豐投資峰會】陳茂波:有信心十至十五年後香港國際金融中心排名躍升至第二名

《經濟通通訊社15日專訊》財政司司長陳茂波出席滙豐全球投資峰會時表示，有信心10至15年後香港至少躍升至全球第二大國際金融中心，對內地未來10年增長充滿信心。內地民眾收入上升，對外資產配置需求殷切，為香港資產與財富管理帶來巨大機遇。



陳茂波指出，香港一直被視為內地走向國際市場的門戶及平台，國家十五五規劃提出高質量發展，其中一大支柱就是鼓勵內地企業「走出去」。特區政府設立專責小組，協調專業團體、私營機構、政府及法定機構，幫助內地企業拓展海外市場，在過程中提供風險管理、合規及ESG等方面協助，亦為香港帶來新機遇。



本港上周發出首批兩張穩定幣發行人牌照。陳茂波表示，穩定幣是基於區塊鏈技術的金融創新，在跨境支付上優勢明顯，包括去中心化、速度快、成本低、保密性強，但同時帶來對金融穩定、消費者與投資者保護的風險。



他指出，香港引入牌照制度，讓穩定幣在規管與治理下可持續、負責任地發展，受到市場參與者歡迎，有利香港國際金融地位與監管的聲譽。(bi)