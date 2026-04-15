15/04/2026 11:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 耶倫指出全球經濟受重大供應衝擊，推升通脹影響增長

▷ 國際貨幣基金組織分析霍爾木茲海峽關閉影響石油供應

▷ 耶倫預測美國冬季或減息一次，通脹惡化可能加息 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》美國前財長、聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen) 在香港出席滙豐全球投資峰會時表示，全球經濟顯然正在遭受重大的全球供應衝擊，而此類衝擊往往會推升通脹，並對增長和勞動市場產生負面影響，目前相關影響仍極為不確定，而國際貨幣基金組織發布了世界經濟展望，他們探討了三種情境，即使在最有利的情境下，也就是霍爾木茲海峽在幾周內重新開放，這次衝擊仍會對全球石油供應造成永久性影響。多個國家的石油生產已經關閉，基礎設施也受到影響，因此即使在最佳情況下，也會看到通脹在一段時間內維持在較高水平，並對增長造成負面影響。*料今年冬季美國或減息一次，不排除通脹惡化導致加息*耶倫提及，相關衝擊帶來高度不確定性，聯儲局既要防範通脹上升，又要支持經濟增長，目前聯邦公開市場委員會多數成員傾向維持觀望，若通脹如預期下降則可降息；若勞動市場明顯惡化，也可能加速降息；不排除通脹惡化導致需要加息，她預測，今年冬季可能有一次降息，但強調一切取決於相關數據，存在多種可能性。*沃什鷹派立場，尚未見明顯反通脹效果*耶倫指出，聯儲局主席提名人沃什其鷹派立場「名符其實」，他一直批評聯儲局主席鮑威爾在疫情後對通脹的處理，又認為人工智能將帶來類似1990年代後期的生產力大幅提升，這可能具有反通脹效果，認為沃什會用來支持減息的主要論點。不過，耶倫認為，短期內聯邦公開市場委員會不太可能接受此論點，目前相關證據仍不明確，且目前已看到強勁的需求與投資支出，尚未見明顯反通脹效果。(bn)