15/04/2026 11:16
【滙豐投資峰會】前美聯儲主席耶倫：全球經濟正遭受重大全球供應衝擊，料今年冬季美國或減息
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▷ 耶倫指出全球經濟受重大供應衝擊，推升通脹影響增長
▷ 國際貨幣基金組織分析霍爾木茲海峽關閉影響石油供應
▷ 耶倫預測美國冬季或減息一次，通脹惡化可能加息
▷ 國際貨幣基金組織分析霍爾木茲海峽關閉影響石油供應
▷ 耶倫預測美國冬季或減息一次，通脹惡化可能加息
*料今年冬季美國或減息一次，不排除通脹惡化導致加息*
耶倫提及，相關衝擊帶來高度不確定性，聯儲局既要防範通脹上升，又要支持經濟增長，目前聯邦公開市場委員會多數成員傾向維持觀望，若通脹如預期下降則可降息；若勞動市場明顯惡化，也可能加速降息；不排除通脹惡化導致需要加息，她預測，今年冬季可能有一次降息，但強調一切取決於相關數據，存在多種可能性。
*沃什鷹派立場，尚未見明顯反通脹效果*
耶倫指出，聯儲局主席提名人沃什其鷹派立場「名符其實」，他一直批評聯儲局主席鮑威爾在疫情後對通脹的處理，又認為人工智能將帶來類似1990年代後期的生產力大幅提升，這可能具有反通脹效果，認為沃什會用來支持減息的主要論點。
不過，耶倫認為，短期內聯邦公開市場委員會不太可能接受此論點，目前相關證據仍不明確，且目前已看到強勁的需求與投資支出，尚未見明顯反通脹效果。(bn)