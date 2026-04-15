15/04/2026 11:43

【滙豐投資峰會】耶倫：美聯儲正受到前所未有的嚴重威脅，美元仍是主要儲備貨幣不會被取代

《經濟通通訊社15日專訊》美國前財長、美國聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen) 在香港出席滙豐全球投資峰會時表示，美國白宮和聯儲局之間的緊張關係大幅增加，美國總統在挑選聯儲局主席時，希望選擇其觀點和傾向盡可能與自己一致的人，這並不罕見，但非常不尋常的是，公開堅持除非對方承諾會降息，否則不會選他擔任聯儲局主席。



*特朗普試圖以自己的方式對聯儲局施壓*



她指出，目前聯儲局正受到前所未有的嚴重威脅，美國總統特朗普在試圖以自己的方式對聯儲局施壓，「他嘗試了所有可能的途徑」，試圖以政策分歧為由解僱聯儲局理事庫克，威脅對聯儲局主席鮑威爾提出刑事指控，並公開主張應降低利率以減少聯邦債務利息支出，形容為「香蕉共和國」的思維，認為目前聯儲局正受到前所未有的嚴重威脅。



*美元仍是主要儲備貨幣，不認為短期內被取代*



耶倫提及，當看到黃金價格的表現時，它反映出各國央行和投資人之間存在大量不確定性，他們正在尋找避險工具，正在尋求多元化。一些國家希望找到繞過美元的方式，以執行美國對俄羅斯或伊朗等國的制裁，黃金因此變得更有吸引力。



她強調，美元仍是主要的儲備貨幣，不認為這會在短期內被取代。美元作為儲備貨幣擁有深厚的優勢。首先，每個人都使用它，沒有其他東西可以替代，美國擁有深厚且流動性高的資本市場、法治優勢，而這些是美元所擁有的，沒有明顯的替代品。(bn)