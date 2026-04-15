15/04/2026 15:57

旅發局：首季訪港旅客量按年升17%至1431萬人次，未來數月中東情況或令旅遊巿場出現波動

《經濟通通訊社15日專訊》旅發局公布，今年3月訪港旅客435.42萬人次，按年升14%，當中非中國內地旅客佔27%。國際旅客佔比較之前高，相信受到多項國際級藝文盛事帶動，例如巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong)、藝術中環展會(Art Central)、ComplexCon Hong Kong等。



今年首季訪港旅客量錄得1430.76萬人次，按年增加17%。其中，中國內地旅客佔1108萬人次，按年多20%，主要受惠於過去數月本港連串大型盛事上演，連同針對中國內地新春長假一系列節慶宣傳推廣的疊加效應。



另外，香港今年首季航空運力平穩增長，同時迎來多艘國際郵輪，令季內長途市場旅客量按年增幅為19%、有99萬人次。



旅發局表示，未來數月中東情況或會令旅遊巿場出現波動，該局會密切留意最新發展，靈活調撥資源以發揮最大推廣效益。(bi)