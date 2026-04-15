15/04/2026 16:31

【ＡＩ】羅兵咸報告：全球74%AI經濟收益集中於兩成企業

《經濟通通訊社15日專訊》羅兵咸永道發布《2026年人工智能效能研究報告》顯示，74%的AI經濟價值由僅佔受訪總數20%的企業佔據，這表明少數AI領先企業與仍停留在試驗階段的大多數企業之間，存在一道明顯且持續擴大的差距。而AI領先企業借助AI提升其商業模式重塑能力的概率，是同行的2.6倍；透過AI發掘並把握行業融合所帶來的增長機遇，其概率是其他企業的2至3倍。而領先企業重塑工作流程以融入AI，而非簡單添加AI工具，其概率是其他企業的2倍。



羅兵咸永道全球首席人工智能官Joe Atkinson表示，許多企業忙於推出AI試驗項目，但只有。領先企業則是因為將AI用於推動增長，而非單純削減成本，同時構建支撐AI規模化、落實應用的基礎能力。



羅兵咸永道中國副主席兼管理合夥人李尚義則指出，調查顯示，中國內地企業的表現略優於全球其他AI領先國家和地區，且在AI應用方面的優勢較其基礎設施方面更為突出。香港則在結構化數據應用和現代化IT基礎設施方面表現穩固，尤其在AI適配指數「願景和戰略」分項中表現最佳。



該全球調研共訪問來自25個行業的大型上市企業的1217名高管人員。(rh)