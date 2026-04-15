15/04/2026 11:33
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.3厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.29649厘，跌1.327基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.44792厘，跌0.702基點。
隔夜息報2.28476厘，跌21.024基點；一周拆息跌6.922基點，報2.30304厘，兩周則跌2.947基點，報2.28101厘。長息方面，六個月拆息升0.512基點，報2.69958厘，一年期則升0.381基點，報3.02917厘。
港元匯價今日在7.8378-7.8328之間上落，最新報7.8378。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.28476厘，跌21.024基點；一周拆息跌6.922基點，報2.30304厘，兩周則跌2.947基點，報2.28101厘。長息方面，六個月拆息升0.512基點，報2.69958厘，一年期則升0.381基點，報3.02917厘。
港元匯價今日在7.8378-7.8328之間上落，最新報7.8378。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.28476
|-21.024
|一周
|2.30304
|-6.922
|兩周
|2.28101
|-2.947
|一個月
|2.29649
|-1.327
|兩個月
|2.37369
|-1.28
|三個月
|2.44792
|-0.702
|六個月
|2.69958
|+0.512
|一年
|3.02917
|+0.381
資料來源：香港銀行公會