15/04/2026 09:08

【滙豐投資峰會】艾橋智︰下半年在香港正式發行穩定幣

《經濟通通訊社15日專訊》滙豐(00005)獲金管局頒發首批穩定幣牌照，滙控行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)在滙豐全球投資峰會2026中表示，將於今年下半年在香港正式發行穩定幣。



他形容，穩定幣牌照只是滙豐與客戶共同推動數碼經濟的其中一個新增元素，並引述集團調查指出，90%受訪客戶相信未來數年數碼金融將被高度採用，但同時有50%受訪者表示對數碼金融並不熟悉。他呼籲，滙豐同事主動與客戶溝通，解釋相關機遇、選項及風險，因為數碼金融已經到來，業界需要提升熟悉度及信心，以可信的方式推動發展。



他又指出，集團近年積極開拓內地市場，協助外資投資內地，以及內企走出全球。目前外商直接投資持續，特別是投資內地的科技創新。同時，內地企業已具備全球競爭的規模，亦逐漸演變成投資出口資金流，範圍涵蓋東盟、印度，以至中東、歐洲和美洲。(kl)