15/04/2026 18:53

【中東戰火】標普：若中東戰事持續，料未來兩年亞太區銀行業累計信貸損失或高達9100億美元

《經濟通通訊社15日專訊》標準普爾發表研究報告指，雖然目前亞太區銀行對中東的直接風險敞口偏低，但若戰事規模與持續時間超出預期，引發二次連帶衝擊，亞太銀行業將面臨極大痛苦。在極端下行情境下，未來兩年（2026至2027年）該產業的累計信貸損失可能高達9100億美元，較基準預測多出約1800億美元。



標普又假設定下的負面情境，預計衝突若持續至今年4月，布蘭特原油價格可能於4月見每桶200美元高峰，第二季平均報185美元。



該報告指出，越南、印尼及印度的銀行業，在下行情境下信貸損失佔比升幅將最為明顯，不過，標普強調亞太銀行體系仍展現韌性，目前受評的400多家亞太金融機構中，高達92%發行人維持「穩定」展望，負面展望僅佔2.9%。



考慮到過去15年區內銀行資本水平增強及現有的金融緩衝，標普預期多數銀行在當前評級水平下仍具備足夠的抗壓能力。(bn)