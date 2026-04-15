15/04/2026 16:56

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 柏瑞投資指日本通脹結構轉向工資及服務業

▷ 日本央行加息步伐緩慢，幅度低於市場預期

▷ 日圓壓力逐步消散，回升可能性存在 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》柏瑞投資分析師認為，日本通脹格局已出現根本性結構轉變，早前由食品及能源價格推動的通脹，正逐步轉向由工資增長及服務業帶動，預料基本通脹將企穩於1%左右水平。該行全球主權與經濟主管Anders Faergemann、投資組合經理兼全球多元資產策略及研究主管Hani Redha，以及亞洲固定收益聯席主管Omar Slim共同分析，日本經濟周期顯示增長與通脹雙雙見頂回落，通脹率早前升穿4%後已回至央行目標附近，上升動能持續減弱。雖然日本央行持續推動貨幣政策正常化，但考慮到經濟基本面轉弱，加息步伐料將緩慢漸進，幅度低於市場預期。央行強調正常化而非轉向鷹派，即使政府補貼措施等短期因素緩和通脹壓力，整體趨勢已明顯降溫。柏瑞預期，日本央行未來一至兩季內將再加息一次，其後政策將更偏向理論層面，目標是將政策利率逐步推向1%區間低位的中性水平。新政府亦傾向採取審慎穩健步伐，避免急於收緊政策。日本正面臨人口老化加速對實質經濟增長的長期挑戰，同時疊加政治不確定性及通脹滯後效應，曾導致日圓大幅貶值。不過，柏瑞認為相關壓力正逐步消散，日圓有望由現水平出現顯著回升。在全球層面，該行已調整對聯儲局的政策展望，將未來12個月減息預期由一次增至三次，並將美國10年期國債孳息率預測由4.25%下調至4.0%。同時剔除對歐洲央行再減息一次的預測。綜合調整後，柏瑞預期美元前景轉弱，未來一年料將趨於下行。總體而言，柏瑞投資認為日本通脹轉型雖帶來挑戰，但也為政策正常化及日圓回升提供基礎。投資者需留意日本央行加息節奏與全球利率環境變化，以把握日圓及相關資產的潛在機會。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。