15/04/2026 12:52

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資指滯脹時期股市表現通常不差

▷ 滯脹期間各行業板塊表現差異可能擴大

▷ 美日股市較易受滯脹負面影響，歐英前景較佳 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》施羅德投資策略研究部主管Duncan Lamont指，能源價格飆升，市場再度憂慮全球經濟或將陷入滯脹－－即經濟增長疲弱而通脹高企的困境。一般來說，這是對股市最不利的環境，但投資者毋須恐慌。分析顯示，在滯脹時期股市表現往往不俗，只是可能不及其他時期亮麗。*滯脹時期企業基本面轉弱，央行減息能力受掣肘*低經濟增長對銷售不利，這是因為企業和消費者都會勒緊褲頭。需求疲弱及高通脹讓投資者更頭痛。在經濟暢旺時，企業輕易將上升的投入成本轉嫁給消費者。但在需求本已不振的情況下，這並非易事。企業的利潤率往往因而受壓，為盈利帶來額外下行壓力。企業基本面轉弱之餘的同時，各國央行透過減息刺激需求的能力亦受到掣肘：在通脹高企的時候，央行通常希望加息以控制通脹，而非減息。而加息卻有機會令「停滯」惡化；但假如減息，又可能進一步推高通脹。央行正陷入兩難局面。*市場對強勁回報信心或較低，惟長線持倉應可受惠*隨著滯脹風險增加，市場上關於滯脹的討論甚多，或會引致股票投資者恐慌。然而，根據研究，這種憂慮可能言過其實。在滯脹時期，股票表現雖不及其他時期，但在統計上差距並不顯著。歷史上，股市回報不僅跑贏現金，亦能跟上通脹步伐。雖然市場對強勁回報的信心可能較低，但預言厄運亦不恰當。市場總有值得憂慮的理由，但長線投資者只要繼續持倉，應可受惠。滯脹期的良好表現，並非取決於市場是否已預先下跌（即所謂反彈），減息亦非必要條件。這點應能為現時的股票投資者帶來一些安慰。*美國和日本股市或較易受影響，企業表現差異將擴大*在滯脹期間，各行業板塊及不同歷史時期的表現差異可以很大。雖然從統計角度看，數據不足以得出定論，但可配合質化判斷和直覺分析。基於此分析，美國和日本股票市場看來較易受滯脹風險的負面影響，而歐洲和英國的股市前景則較為吸引。對於被動追蹤環球市場的投資者而言，這點或會帶來不安，因為MSCI世界指數(MSCI World Index)有70%為美股，而MSCI全球所有國家指數(MSCI ACWI)的美股佔比亦達62%。滯脹或會推動2025年及2026年初所見的股市擴散趨勢得以持續。雖然本文未有分析個別公司的財務狀況，但假如經濟陷入滯脹，不難想像企業層面的表現差異將會擴大。資產負債表的韌性及定價能力將變得舉足輕重。隨著股票之間的關聯度下降及回報差異擴大，主動型基金經理能夠創造顯著價值的潛力亦應會隨之增加。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。