15/04/2026 10:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 3月2日MPF基金轉換宗數達2至3月平均兩倍

▷ 當周每日風險變動指數變化不明顯

▷ AQUMON MPF指數3月跌6.1% More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》剛過去的3月，環球股市在波動加劇下未能延續早前升勢，強積金(MPF)市場走勢偏弱，各類強積金股票基金於月內均錄得虧損。IPP Financial Advisers Limited 董事彭永東指，面對美伊戰事爆發及市場情緒急劇轉差，他引述BCT數據顯示，3月2日即戰事開始後的第一個交易日，MPF基金轉換宗數明顯急升，接近2月及3月平均水平的兩倍，反映不少成員在消息出現後即時作出部署。*當周每日風險變動指數變化不明顯，反映成員偏向調整部署*彭續指，雖然3月2日基金轉換宗數大幅上升，但該周（3月2日至3月6日）的每日風險變動指數(Risk Change Index)變化並不明顯，反映MPF成員的轉倉行為較偏向調整部署，而非一面倒的大規模轉向高風險或低風險資產。從長線角度看，地緣政治事件通常對投資回報的長期影響有限，而期間投資市場的每日波幅亦較大，不容易準確掌握入市與離場時機，因此持續投資，往往比試圖捕捉短期波動更為重要。強積金屬長線投資，短期消息難免引發波動，但真正重要的是維持適度分散及按風險承受能力作定期檢視。BCT數據顯示，旗下AQUMON MPF「綜合基金指數+通脹指數」3月為-6.1%，是今年以來首次跌穿0%。地緣政治持續影響市場，美伊局勢反覆，觸發史上最大原油供應中斷，創下油價自1988年來最大單月漲幅。然而，在這環境下，首季AQUMON MPF「綜合基金指數+通脹指數」報-0.75%，跌幅小於1%，比市場原本預期更溫和。雖然投資者情緒在波動市況下受到壓力，BCT退休業務主管王玉麟提醒成員保持冷靜，並以長遠視野應對市場挑戰。他強調，強積金是一項橫跨數十年的退休規劃，不是短期供款。市場短期波動只是「插曲」，更重要是保持持續而穩健的投資心態，把焦點放在長遠退休目標。他建議成員可善用強積金營辦人提供的免費「多源顧問」平台，聆聽不同專家分析，從多角度了解市場動態和基金表現，提升對市場趨勢的理解。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。