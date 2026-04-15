15/04/2026 13:56

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 海德思哲調查亞太區254位企業領導AI議題

▷ 44%視AI為2026年最重要議題，39%關注網絡安全

▷ 半數對管理AI有信心，55%能應對網絡風險 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》國際高管尋聘及領導力諮詢企業海德思哲(Heidrick & Struggles)近日發布2026年《CEO及董事會信心監測》，該調查訪問了亞太區254位企業領導。報告顯示，亞太區領導層普遍對管理人工智能(AI)及網絡安全等新興風險具備信心，但在企業治理架構及繼任規劃方面仍有進一步完善的空間。*一半對企業有效管理AI有信心，55%相信企業能應對網絡安全風險*科技相關議題已成為亞太區領導層的核心關注重點。調查發現，44%受訪者將AI列為2026年企業需應對的最重要議題之一，其次是網絡安全風險(39%)，比例高於全球平均的31%。此外，44%受訪者指出經濟不確定性及市場波動為關鍵挑戰，低於全球平均的57%。儘管面對上述挑戰，亞太區領導層對其企業應對新興風險的能力仍展現出相對穩健的信心。一半受訪者表示有信心企業能有效管理AI，為五個受訪地區中最高，亦高於全球平均的39%。同樣地，55%受訪者相信企業能妥善應對網絡安全風險，高於全球的51%。海德思哲香港辦事處諮詢顧問兼行政總裁及董事會業務部成員吳浩然表示，相較亞太區其他市場，香港CEO及董事會在應對網絡安全風險及經濟波動方面展現出更高信心。隨著AI急速發展加速企業轉型，行業界線日漸模糊；加上市場與地緣政治的不確定性，競爭與風險的來源愈趨多元，本地企業領導層需保持警覺並及早規劃，以平衡機遇及風險。(wa)