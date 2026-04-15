15/04/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升11點子，兩連升報6.8582，續創逾三年高
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8582，較上個交易日升11點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱水平擴大至近490點，上個交易日報6.8593。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8582
|-11.00
|1歐元/人民幣
|8.0598
|+142.00
|100日圓/人民幣
|4.3031
|+61.00
|1港元/人民幣
|0.8754
|-3.90
|1英鎊/人民幣
|9.2729
|+349.00
|1澳元/人民幣
|4.8693
|+192.00
|1紐元/人民幣
|4.0309
|+214.00
|1新加坡/人民幣
|5.3763
|+13.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7520
|+236.00
|1加元/人民幣
|4.9603
|+31.00
|1人民幣/林吉特
|0.5775
|-24.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0753
|-749.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3899
|-59.00
|1人民幣/韓元
|215.7800
|-72.00