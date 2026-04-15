15/04/2026 09:41
【ＡＩ】阿里千問AI眼鏡S1今起現貨發售，首家線下體驗店進駐南京機場
《經濟通通訊社15日專訊》阿里(09988)千問AI眼鏡S1此前於4月10日開啟全渠道預約，今日起現貨發售。產品疊加限時優惠和國家補貼後，到手價3499元人民幣。
據官方介紹，千問AI眼鏡S1為旗艦機型，搭載千問最新AI模型，支持語音和視覺多模態交互，可AI實時作答。硬件方面，產品採用雙電池設計，支持熱插拔換電技術，無需關機即可快速更換電池；另配備1200萬像素攝像頭，支持3K視頻錄製及超級夜景拍攝。
此外，「千問AI眼鏡」全球首家線下體驗店兼全國首店今日正式落戶南京祿口國際機場T2航站樓，並同步發售旗艦新品千問AI眼鏡S1。(wn)
據官方介紹，千問AI眼鏡S1為旗艦機型，搭載千問最新AI模型，支持語音和視覺多模態交互，可AI實時作答。硬件方面，產品採用雙電池設計，支持熱插拔換電技術，無需關機即可快速更換電池；另配備1200萬像素攝像頭，支持3K視頻錄製及超級夜景拍攝。
此外，「千問AI眼鏡」全球首家線下體驗店兼全國首店今日正式落戶南京祿口國際機場T2航站樓，並同步發售旗艦新品千問AI眼鏡S1。(wn)