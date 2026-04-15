15/04/2026 11:13

【ＡＩ】享刻智能完成1.5億元A輪融資，旗下機器人已製作近2萬單炸雞

《經濟通通訊社15日專訊》享刻智能14日宣布完成1.5億元（人民幣．下同）A輪融資。本輪由九號公司(滬:689009)戰略領投，持股20%成為最大股東，長沙東方私募基金、江蘇國晟資本等多家機構跟投。本次A輪融資後，享刻智能已累計完成五輪融資，總額近3億元。



據介紹，享刻智能2022年5月成立於北京，是一家聚焦餐飲、酒店場景，以具身模型驅動的機器人公司。炸雞店的後台廚房是享刻智能落地的第一個場景。該公司推出的可實現標準廚房作業的多任務具身操作機器人系統LAVA，已在海外啟動百台級規模交付與部署，完成了近2萬單的炸雞與雞塊的製作。



享刻智能創始人陳震表示，餐飲廚房是更務實的落地路徑，既能在短期內實現具身智能軟硬件的商業化，也能為未來逐步切入家庭場景打下基礎。(wn)