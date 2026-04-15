15/04/2026 11:56

【ＡＩ】DeepSeek或內蒙建數據中心，首招烏蘭察布工作崗位

《經濟通通訊社15日專訊》據DeepSeek官網近日發布的崗位招聘信息，除杭州及北京外，首次出現了工作地點位於內蒙古烏蘭察布的崗位。兩個相關崗位分別為數據中心高級交付經理、數據中心高級運維工程師，薪酬為15000至30000元人民幣，年薪「14薪」。



其中，運維工程師主要負責服務器及網絡設備的維護與優化，並確保數據中心運營符合相關法規，具備在大型科技公司或研究機構運行AI加速器集群經驗者將優先考慮。交付經理則將負責數據中心項目的啟動、建設推進及上線運行。外界普遍解讀，此次招聘顯示DeepSeek或正加快在內蒙古烏蘭察布的數據中心布局。



公開信息顯示，烏蘭察布是內地最適合設立數據中心的城市之一。該城市位於國際公認雲計算產業發展的「黃金緯度」，擁有充足電力，全年平均氣溫僅攝氏4.3，在不採取任何輔助散熱措施的情況下，PUE值可低至1.26以下，有助於將數據中心效率發揮到極致。(wn)