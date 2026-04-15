15/04/2026 14:39

【ＡＩ】特斯拉中國：上海超級工廠將為Optimus量產提供「金鑰匙」

《經濟通通訊社15日專訊》綜合媒體報道，特斯拉副總裁、特斯拉中國區總裁王昊周二參觀上海超級工廠時向媒體表示，馬斯克曾強調大規模生產是人形機器人製造的核心挑戰，而特斯拉上海超級工廠的製造效率與創新能力，將推動這一技術商業化的願景。



王昊指出，上海超級工廠可能為量產公司的仿人形態與運動模式機器人提供「金鑰匙」。他表示，與其他特斯拉工廠一樣，上海超級工廠能夠承擔製造包括機器人在內的所有新產品的重要職責，並稱「我們滿懷信心地迎接機器人新時代的到來」。



這是特斯拉高管首次公開提及上海工廠可能用於製造人形機器人。不過，王昊沒有透露具體實施路徑，未有說明特斯拉將在上海現有工廠組裝機器人，抑或為此另建新廠。



*特斯拉押注實體人工智能*



今年1月，特斯拉在報告去年業績和交付量疲軟後表示，公司正從以硬件為中心的業務轉型為實體人工智能企業。馬斯克當時宣布，特斯拉將停產Model S和Model X車型，並將位於加州弗里蒙特的工廠改建為人形機器人生產基地。目前，特斯拉尚未開始銷售人形機器人Optimus。(wn)