15/04/2026 15:11

【ＡＩ】阿里ATH事業群發布AI開發工具Meoo，最快一分鐘生成網站

《經濟通通訊社15日專訊》阿里ATH事業群今日發布旗下首款AI開發工具Meoo（秒悟）。據介紹，該工具集成千問、Kimi、GLM、MiniMax四大模型，並內置阿里雲數據庫、存儲等核心產品服務，用戶無需任何編程基礎，只需用自然語言描述想法，Meoo最快1分鐘就能自動生成前端後端完整的網站、H5頁面，並在阿里雲上一鍵部署上線。



此外，在Agent框架層，Meoo創新性支持蜂群Agent模式，可以同時讓多個Agent並行處理任務，大幅提升開發效率，簡單應用生成時間低至1分鐘。在處理複雜任務時，用戶還可選擇Agent模式，Meoo能自主規劃、拆解任務，遇到問題時進行自我檢測和修復。



據悉，阿里內部已有逾萬名員工在使用Meoo開發效率工具、生活工具和娛樂應用，絕大多數來自財務、設計師、產品經理、運營等非技術崗。(wn)