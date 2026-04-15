15/04/2026 16:46

【ＡＩ】京東推出「機器人救護車」，為人形、四足等機器人提供專業維修服務

《經濟通通訊社15日專訊》京東(09618)今日宣布正式推出「機器人救護車」，為人形機器人、四足機器人、AI陪伴機器人等提供專業維修保養服務，涵蓋基礎維修、故障診斷、換電補能、測試鑒定、美容保養、設備回收等全場景需求。



據介紹，目前京東「機器人救護車」已率先服務北京地區，未來三年，機器人上門維修服務還將拓展至全國超50個核心城市。此外，京東服務機器人上門維修已拓展至英國、德國等歐洲市場，並將持續開拓歐洲、北美、中東、亞太等海外市場。



此外，2026北京亦莊半程馬拉松將於4月19日鳴槍開跑。京東表示，「機器人救護車」已在多場測試賽及日常訓練中，為逾300台參賽機器人提供維修服務，多次修復故障及受損機器人，協助其重返訓練場。(wn)