15/04/2026 09:39

【聚焦人幣】財政部下周三在港發行今年第二期人民幣國債，規模155億

《經濟通通訊社15日專訊》中國財政部今日公告，將於下周三（22日）在香港發行今年第二期人民幣國債，發行規模為155億元（人民幣．下同）。該期國債具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。



2月11日，財政部在香港招標發行了今年首期共140億元人民幣離岸人民幣國債，兩年、三年、五年、10年和30年期中標利率分別為1.38%、1.40%、1.57%、1.87%和2.35%。



近年來，財政部每年在香港發行離岸人民幣國債的規模不斷攀升。2020年至2025年發行額分別為150億元、200億元、230億元、500億元、550億元和680億元。(jq)