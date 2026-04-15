15/04/2026 10:28

【ＡＩ】阿里雲宣布7月將對DDoS防護產品漲價

《經濟通通訊社15日專訊》阿里雲今日發布DDoS（分散式阻斷服務）防護產品調價公告。為統一產品定價規範，決定於2026年7月15日起對DDoS原生防護2.0（包年包月）、DDoS高防（中國內地）以及DDoS高防（非中國內地）商品的彈性95功能進行價格調整。



除了DDoS原生防護2.0的彈性95由每日12元（人民幣．下同）/Mbps降為每日6元/Mbps外，其餘均漲價。其中，DDoS高防（中國內地）的彈性95由每月100元/Mbps調整為每月150元/Mbps。



據了解，阿里雲DDoS防護服務是以阿里雲覆蓋全球的DDoS防護網絡為基礎，結合阿里巴巴自研的DDoS 攻擊檢測和智能防護體系，向用戶提供可管理的DDoS防護服務，自動快速地緩解網絡攻擊對業務造成的延遲增加、訪問受限、業務中斷等影響，從而減少業務損失，降低潛在DDoS攻擊風險。(jq)