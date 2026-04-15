15/04/2026 11:08

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2210 -0.20 1周 1.3670 +0.70 2周 1.3730 -0.50 1個月 1.4515 -0.20 3個月 1.4615 -0.20 6個月 1.4725 -0.05 9個月 1.4835 -0.15 1年 1.4975 +0.05

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行5億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%，持平今日到期量。*今日開展5000億元買斷式逆回購，4月淨減4000億連續兩月縮量*另外，人行昨預告，今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（183天），到期日為2026年10月15日（遇節假日順延）。該規模較今日到期的6000億元減少了1000億元。4月共有總計1.7萬億元的兩筆買斷式逆回購到期。人行已於4月7日開展了8000億元買斷式逆回購操作，較4月8日到期的1.1萬億元減少3000億元。至此，4月買斷式逆回購操作規模合計為1.3萬億元，較全月1.7萬億的到期量縮減4000億元，為連續第二個月單月淨減。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1周、1年升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)