15/04/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣中間價續創逾三年高，即期開市跌83點子報6.8247

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8582，較上個交易日升11點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱水平擴大至近490點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開83點子，報6.8247，上個交易日即期匯率收盤報6.8164。



美國總統特朗普周二表示，美伊談判可能未來兩天於巴基斯坦重啟，隔夜美元繼續下挫，提振人民幣中間價表現。



建行金融市場部匯率交易團隊報告認為，中國經濟基本面良好，貿易順差持續擴大，中長期看人民幣升值的底層邏輯沒有改變，短期地緣政治等因素可能會造成擾動；預計年內人民幣將維持溫和偏強、雙向波動態勢，4月主要波動區間為6.75-6.93。(jq)