15/04/2026 16:43

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌21點子，報6.8185

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8185，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，全日在6.8160至6.8247之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌42點子，報6.8153。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8582，較上個交易日升11點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱水平擴大至近490點。



市場人士表示，美國和伊朗可能重啟談判提振市場情緒，不過中間價放緩升勢的信號更加明顯，在即期突破逾三年新高後進一步走升暫時受阻。



招行金融市場部報告認為，即便後續美伊談判的不確定性依然存在，「最壞的時候」也已經過去。後續特朗普的一切威脅，都將被視作談判的籌碼。美元指數即便反彈，空間也將較為有限，反而成為進一步做空的機會，所以仍需警惕美元下行風險。(jq)