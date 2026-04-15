15/04/2026 17:27

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▷ 2026年1-3月累計結售匯順差1387億美元

▷ 3月非銀行部門跨境資金淨流出321億美元[資料未提供] More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，2026年3月，銀行結匯18889億元人民幣，售匯17786億元人民幣。按美元計值，同期銀行結匯2736億美元，售匯2576億美元，結售匯順差160億美元，上個月為順差428億美元。2026年1-3月，銀行累計結匯53275億元人民幣，累計售匯43606億元人民幣。按美元計值，同期銀行累計結匯7664億美元，累計售匯6277億美元，累計結售匯順差1387億美元。2026年3月，銀行代客涉外收入56878億元人民幣，對外付款59092億元人民幣。按美元計值，2026年3月，銀行代客涉外收入8239億美元，對外付款8559億美元，逆差320億美元。2026年1-3月，銀行代客累計涉外收入153284億元人民幣，累計對外付款147277億元人民幣。按美元計值，2026年1-3月，銀行代客累計涉外收入22055億美元，累計對外付款21199億美元，順差856億美元。*3月非銀行部門跨境資金淨流出321億美元*國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據稱，3月以來，地緣政治衝突引發國際金融市場波動，面對外部衝擊，中國外匯市場總體平穩運行。一是外匯交易保持活躍。3月，外匯市場交易量為4.4萬億美元，同比增長16%。企業、個人等非銀行部門跨境收支合計1.7萬億美元，同比增長26%。二是外匯供求基本平衡。3月，銀行結售匯順差160億美元，環比下降63%，外匯供求更加平衡。其中，企業等主體根據市場變化呈現逢高結匯、逢低購匯的理性交易模式，結匯率和購匯率環比均穩中有升。三是跨境資金流動總體平穩。企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流出321億美元。分渠道看，貨物貿易項下保持資金淨流入，直接投資項下資金流動相對穩定；受國際市場變化影響，證券投資項下跨境資金有所波動，4月以來逐步企穩。總體看，今年以來中國經濟開局良好，涉外經濟穩健發展，外匯市場活力增強、交易平穩有序，一季度跨境收支規模同比增長16%，境內外匯供求總體平衡，市場預期保持穩定。(jq)