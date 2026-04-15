15/04/2026 09:11

【外圍經濟】Meta數碼廣告收入料破2434億美元，首度超越谷歌

《經濟通通訊社15日專訊》據市場調查機構Emarketer的最新預測，Meta將於今年首次擊敗Alphabet旗下的谷歌，成為全球最大的數碼廣告企業。



最新數據指出，Meta在2026年的全球淨廣告收入預計將達2434.6億美元，正式超越谷歌的2395.4億美元。從全球市佔率來看，Meta今年預計將拿下26.8%的市場份額，微幅領先谷歌的26.4%。回顧2025年，谷歌仍以2140.6億美元的收入力壓Meta的1961.7億美元，顯示Meta今年的爆發性增長成功扭轉了局勢。



兩大巨企的增長步伐已出現顯著分化，Meta今年的廣告收入預測增長率高達24.1%，遠超谷歌的11.9%。Meta的強勁動能主要來自其AI驅動的Advantage+自動化廣告套件，該工具能大幅簡化投放流程，並顯著提升廣告商的營銷投資回報率。此外，Meta成功將廣告變現能力擴展至WhatsApp與Threads，加上Instagram Reels在短片市場的亮眼表現，為其整體營收帶來強大幫助。(rc)