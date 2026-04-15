15/04/2026 09:20

【ＡＩ】英偉達推全球首個量子AI開源模型Ising

《經濟通通訊社15日專訊》英偉達推出全球首個開源量子人工智能模型系列「NVIDIA Ising」，旨在加速實用型量子電腦的發展進程。



該模型透過頂尖的AI技術大幅提升量子處理器的校準與糾錯能力，目前已於GitHub及Hugging Face等開源平台上架供開發者下載。市場分析指出，此舉標誌著英偉達透過開源生態系統，進一步鞏固其在未來混合運算領域的領導地位。



Ising系列主要由兩大核心模型組成，分別針對量子計算的技術痛點提供高效的AI解決方案。英偉達亦為開發者提供NVIDIA NIM微服務並支援本地系統部署，確保企業能安全地保護機密數據並進行微調。(rc)