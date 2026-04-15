15/04/2026 11:50

【外圍經濟】英特爾據悉將在未來幾周，向員工披露參與馬斯克Terafab計劃細節

《經濟通通訊社15日專訊》根據英特爾CEO陳立武發出的一份備忘錄，該公司計劃在未來幾周，向員工披露公司參與馬斯克Terafab晶片製造項目的範圍和性質。



陳立武上周五（10日）向英特爾員工發送了這份備忘錄，此前兩天，英特爾宣布與馬斯克的公司，SpaceX、xAI和特斯拉共同參與Terafab項目。



陳立武在備忘錄中表示，英特爾與馬斯克旗下公司在Terafab計劃上的合作代表「策略聯盟」。他表示：「馬斯克在AI、交通運輸、通訊、機器人和太空旅行等領域的宏偉願景，高度依賴充足且不間斷的矽晶片供應。因此，英特爾是幫助他實現願景的理想合作夥伴。」



馬斯克上個月宣布Terafab項目，並表示該項目將在美國德州奧斯汀市建造兩座先進的晶片製造廠。第一座工廠將專注於汽車和人形機器人晶片的生產，第二座工廠則專注於太空AI數據中心晶片的生產。(rc)